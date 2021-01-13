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Тактаров рассказал, как повёл бы себя на встрече с Путиным

Тактаров рассказал, как повёл бы себя на встрече с Путиным
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал, как повёл бы себя, если бы ему довелось встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Что бы сказал Путину? Да ничего бы не сказал. Я бы вообще в сторонке постоял. Видел я как-то ситуации, когда к нему ломились, бежали. А мне это не надо.

Даже если бы он мне что-нибудь предложил, как Славе Фетисову, я бы ещё миллион раз подумал. И, скорее всего, отказался бы. Лучше в сторонке постою», — рассказал Тактаров в прямом эфире в своём «инстаграме».

53-летний Тактаров начал карьеру в смешанных единоборствах в 1993 году. Последний бой он провёл в апреле 2008 года. Всего на его счету 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи.

Ранее Тактаров вспомнил, как был с восемью бразильянками в одной комнате три дня.

Олег Тактаров вспомнил, как был с восемью бразильянками в одной комнате три дня
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