Лопес грубо высказался в адрес Ломаченко и отказал ему в реванше
Действующий чемпион мира по боксу в лёгком весе по версиям WBA, IBF и WBO Теофимо Лопес заявил, что его не интересует матч-реванш с бывшим чемпионом мира украинцем Василием Ломаченко. По словам Лопеса, в команде Ломаченко «вели себя как ублюдки».
«В команде Ломаченко вели себя как ублюдки по отношению ко мне и моему отцу. Ломаченко не хотел включать пункт о реванше в контракт на бой. Я не смотрю в его сторону, не собираюсь с ним драться. Для меня это закрытая глава в карьере. Сейчас я ищу более важные и лучшие вызовы для себя», — приводит слова Лопеса BoxingScene.
Напомним, бой Ломаченко — Лопес, состоявшийся в октябре 2020 года, завершился неожиданной победой Теофимо единогласным решением судей: 116:112, 119:109, 117:111.
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