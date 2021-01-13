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Тим Цзю может вернуться на ринг в первые три месяца 2021 года

Тим Цзю может вернуться на ринг в первые три месяца 2021 года
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, может провести следующий поединок с австралийцем ирландского происхождения Деннисом Хоганом, сообщает Sporting News. По информации источника, стороны близки к соглашению. Если контракт будет подписан, то поединок должен будет состоится в первые три месяца 2021 года.

Последний бой Цзю-младший провёл 16 декабря и нокатировал представителя Новой Зеландии Боуина Моргана.

В поединке с Морганом Цзю-младший защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 17 побед в 17 поединках (12 — нокаутом). У 31-летнего Моргана 21 победа (11 — нокаутом) и два поражения.

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