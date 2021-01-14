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Пётр Ян заявил, что его не интересует реванш Нурмагомедов — Макгрегор

Пётр Ян заявил, что его не интересует реванш Нурмагомедов — Макгрегор
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян признался в отсутствии интереса к возможному матчу-реваншу с участием обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Напомним, ранее Нурмагомедов намекнул, что готов провести второй бой с Макгрегором, если ему предложат $ 100 млн.

«Я не из тех людей, кому интересен этот бой. Но мы исходим из слов Хабиба про проблемы от $ 100 млн. Думаю, в плане заработка денег ему интересно, а по спортивной части — нет», — рассказал Ян в прямом эфире в своём «инстаграме».

Напомним, в первом бою, состоявшемся в октябре 2018 года, Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приёмом в четвёртом раунде.

Менеджер Нурмагомедова ответил на вопрос о возвращении Хабиба ради боя с Макгрегором
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