Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв провалил допинг-тест. В пробах россиянина обнаружен синтетический тестостерон, сообщает BoxingScene. Соответствующее уведомление получено боксёром от организации VADA.

Таким образом, встреча Ковалёва с Бектемиром Меликузиевым, которая должна была состояться 30 января, вероятнее всего, будет отменена.

Напомним, 37-летний Ковалёв последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он подрался с Саулем Альваресом, проиграв мексиканцу нокаутом. Таким образом, он лишился звания чемпиона мира по версии WBO.

Ожидалось, что бой с Меликузиевым станет первым, который поможет Ковалёву вернуться на путь к завоеванию титула. Планировалось, что бой с боксёром из Узбекистана состоится в Москве, однако позже появилась информация, что встречу перенесут в США.