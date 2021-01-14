В команде Ковалёва отреагировали на проваленный допинг-тест

Промоутер бывшего чемпиона мира Сергея Ковалёва Кэти Дува отреагировала на информацию о проваленном допинг-тесте боксёра. Функционер дала понять, что не сомневается в чистоте подопечного.
«Мы ознакомлены с информацией ВАДА. Ковалёв, проходя тесты, на протяжении многих лет доказывал, что является чистым боксёром. Ковалёв настаивал, чтобы на бой с Меликузиевым мы проходили тесты именно с ВАДА, так бывало в последние годы почти всегда. Сергей утверждает, что не принимал преднамеренно никаких запрещённых препаратов. Мы будем запрашивать пробу B, а также проверим его добавки», — приводит слова промоутера BoxingScene.
Напомним, в организме боксёра обнаружены следы синтетического тестостерона. Вероятнее всего, это станет причиной срыва поединка с Бектемиром Меликузиевым, который должен был состояться 30 января.
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