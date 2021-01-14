«Из ниоткуда на вершину горы». Хабиб показал вдохновляющее фото

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выложил на своей странице в «Инстаграме» вдохновляющий пост.

«Из ниоткуда на вершину горы», — сказано в сообщении. К тексту прикреплено мотивирующее обработанное фото. На нём изображён маленький мальчик, стоящий перед зеркалом. Вероятнее всего, он представлен в образе Хабиба в детстве. Из зеркала на него смотрит уже взрослая версия Хабиба Нурмагомедова. Боец изображён в зеркале в боевой экипировке и с чемпионским поясом на талии.

Соответствующее фото доступно на странице спортсмена в «Инстаграме».

Напомним, 24 октября 2020 года Хабиб Нурмагомедов выходил в октагон последний раз. Тогда он досрочно победил Джастина Гэтжи. После боец объявил об уходе из спорта.