«Из ниоткуда на вершину горы». Хабиб показал вдохновляющее фото
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выложил на своей странице в «Инстаграме» вдохновляющий пост.
«Из ниоткуда на вершину горы», — сказано в сообщении. К тексту прикреплено мотивирующее обработанное фото. На нём изображён маленький мальчик, стоящий перед зеркалом. Вероятнее всего, он представлен в образе Хабиба в детстве. Из зеркала на него смотрит уже взрослая версия Хабиба Нурмагомедова. Боец изображён в зеркале в боевой экипировке и с чемпионским поясом на талии.
Соответствующее фото доступно на странице спортсмена в «Инстаграме».
Напомним, 24 октября 2020 года Хабиб Нурмагомедов выходил в октагон последний раз. Тогда он досрочно победил Джастина Гэтжи. После боец объявил об уходе из спорта.
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