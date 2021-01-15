Меликузиев готов подраться с Ковалёвым, даже невзирая на положительный допинг-тест Сергея

Бектемир Меликузиев отреагировал на новость о проваленном Сергеем Ковалёвым допинг-тесте. По словам боксёра из Узбекистана, это его нисколько не смущает. Спортсмен по-прежнему готов провести поединок с россиянином.

«Не люблю много говорить, но мне всё равно, не обращаю внимания на результат теста. Просто приведите его в ринг. Давайте сделаем этот бой, невзирая ни на что», — приводит слова Меликузиева BoxingScene.

Напомним, 14 января стало известно, что допинг-проба бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва дала положительный результат. В организме россиянина обнаружили синтетический тестостерон. В команде Сергея уже затребовали допинг-пробу В и выразили уверенность в чистоте подопечного.

30 января Сергей Ковалёв должен был встретиться с Бектемиром Меликузиевым.