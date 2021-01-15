Близкий друг Нурмагомедова: у Хабиба есть только одна мотивация вернуться

Чемпион лиги Brave CF в суперлёгком весе, близкий друг Хабиба Нурмагомедова Эльдар Эльдаров предположил, при каком условии чемпион UFC в лёгком весе может вернуться в спорт.
«Вопрос: для чего? Когда ты уже всем всё доказал, когда ты победил лучших бойцов в своём дивизионе, тут только одна может быть мотивация: использовать своё положение и заработать каких-то денег, чтобы улучшить своё финансовое положение, которое у него и без этого сейчас очень хорошее. Для этого нужен огонь.
Есть ли у него огонь? Я думаю, в ближайшее время он не будет выступать. Может быть, когда-то ради супербоя с такими бойцами, как Сен-Пьер. Что-то загорится в нём, он проснётся в один день и подумает: «Я в отличной форме, почему бы и нет?» Но не в ближайшие год-два. Он точно отвлечётся от боёв.
У него очень много учеников сейчас, свои же младшие братья, в которых он вкладывает много и старается вырастить из них чемпионов, заняться делом, которым занимался его отец, приносить пользу другим за счёт своего имени. Я думаю, сейчас у него это в голове», — сказал Эльдаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.
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