Близкий друг Нурмагомедова: у Хабиба есть только одна мотивация вернуться

Чемпион лиги Brave CF в суперлёгком весе, близкий друг Хабиба Нурмагомедова Эльдар Эльдаров предположил, при каком условии чемпион UFC в лёгком весе может вернуться в спорт.

«Вопрос: для чего? Когда ты уже всем всё доказал, когда ты победил лучших бойцов в своём дивизионе, тут только одна может быть мотивация: использовать своё положение и заработать каких-то денег, чтобы улучшить своё финансовое положение, которое у него и без этого сейчас очень хорошее. Для этого нужен огонь.

Есть ли у него огонь? Я думаю, в ближайшее время он не будет выступать. Может быть, когда-то ради супербоя с такими бойцами, как Сен-Пьер. Что-то загорится в нём, он проснётся в один день и подумает: «Я в отличной форме, почему бы и нет?» Но не в ближайшие год-два. Он точно отвлечётся от боёв.

У него очень много учеников сейчас, свои же младшие братья, в которых он вкладывает много и старается вырастить из них чемпионов, заняться делом, которым занимался его отец, приносить пользу другим за счёт своего имени. Я думаю, сейчас у него это в голове», — сказал Эльдаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.