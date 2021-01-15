Менеджер Макгрегора: Мейвезер проиграет Конору в реванше

Оди Аттар, менеджер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, предположил, что его подопечный победил бы Флойда Мейвезера в боксёрском поединке, если бы удалось организовать матч-реванш спортсменов.
Напомним, на счету Мейвезера 50 побед в 50 боях на профессиональном ринге. Он победил Макгрегора в поединке, состоявшемся в августе 2017 года.
«Я искренне верю, что, если Конор и Флойд встретятся ещё раз, Конор побьёт его. Не думаю, что Флойд согласится на реванш.
Флойд сейчас зарабатывает на боях с видеоблогерами. До этого он боксировал с молодым японским бойцом. Думаю, этим он и продолжит заниматься. Флойд знает, что проиграл бы, если бы встретился с Мэнни Пакьяо или Конором Макгрегором», — приводит слова Аттара Give Me Sport.
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