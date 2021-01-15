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Нагибин: не думаю, что Уайт сможет уговорить Хабиба

Нагибин: не думаю, что Уайт сможет уговорить Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0
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Боец смешанных единоборств Тимур Нагибин поделился мыслями о переговорах чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с президентом лиги Даной Уайтом. Спортсмен убеждён, что у главы UFC не получится убедить Нурмагомедова возобновить карьеру.

«Я не думаю, что он сможет уговорить как-то Хабиба, если только сам Хабиб не захочет вернуться. Но я думаю, это навряд ли. Скорее всего, они будут разговаривать о подписании чемпионов Eagles FC в UFC. Возможно, что это будет главной темой общения.

Что касается второго боя с Конором, то Макгрегору надо сначала выиграть Порье, чтобы реванш вообще обсуждался. Не знаю, есть ли вообще смысл во втором поединке. Да, он соберёт большие продажи, но со спортивной точки зрения эта встреча не интересна. Хабиб полностью разобрал Макгрегора в первом поединке», — сказал Нагибин.

Напомним, 15 января Хабиб Нурмагомедов и Дана Уайт проводят переговоры в Абу-Даби. Вероятнее всего, стороны обсуждают будущее Хабиба.

Всё самые актуальные новости о переговорах Хабиба Нурмагомедова и Даны Уайта — в онлайне «Чемпионата».

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