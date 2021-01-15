Рагозин: может быть, Хабиб сдержит слово, а может, это был заранее продуманный сценарий

Боец лиги RCC Михаил Рагозин поделился мыслями о переговорах чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с президентом лиги Даной Уайтом. Спортсмен признался, что ему было бы интересно увидеть возвращение Нурмагомедова в октагон ради встречи с Конором Макгрегором.

«Как зрителю, мне было бы интересно посмотреть на возвращение. Если Конор пройдёт Порье, а я думаю, что он выиграет, то бой Хабиб — Макгрегор – что может быть громче. Любому зрителю это интересно. Будут сумасшедшие продажи трансляций, которые побьют все рекорды.



Хабиб ушёл непобеждённым, сказал, что не вернётся ни за какие деньги. Думаю, Хабиб уже обеспечил семью на всю дальнейшую жизнь и не нуждается в деньгах. Но если Дана Уайт предложит какой-то невероятный гонорар (говорили про $ 100 млн), то будет сложно отказаться от таких денег.



Тем более Хабиб всё равно скучает по всему этому — по подготовке, эмоциям, эмоциям от победы — и хочет вернуться в клетку. Это его влечёт.



Сложно сказать, что произойдёт дальше. Может быть, Хабиб сдержит слово, а может, это был заранее продуманный сценарий, чтобы подогреть интерес. Посмотрим.



Если честно, не вижу смысла в каких-то других боях, кроме реванша с Конором. Будет красиво, если Хабиб вернётся только на этот бой, сделает рекорд 30:0 и уже уйдёт навсегда. В любом случае, Хабиб вправе выбирать вернуться или нет. Он заслужил это карьерой», — сказал Рагозин в интервью «Чемпионату».