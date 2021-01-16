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Бой Ковалёва с Меликузиевым официально отменён

Бой Ковалёва с Меликузиевым официально отменён
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бой бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва с Бектемиром Меликузиевым официально отменён, сообщает BoxingScene. Решение принято после того, как в организме россиянина были найдены запрещённые препараты. Допинг-пробы показали, что Ковалёв использовал синтетический тестостерон.

В команде Сергея настаивают, что он является чистым боксёром. Сам Ковалёв пока никак не прокомментировал произошедшее. В промоутерской компании Golden Boy, которая ведёт дела Меликузиева, отметили, что, невзирая на отмену, проспект из Узбекистана в 2021 году получит возможность заявить о себе во всеуслышание.

Ожидается, что следующий поединок он может провести 13 февраля. Напомним, проведение встречи Ковалёв — Меликузиев планировалось на 30 января.

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