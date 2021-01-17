Василевский: возможно, Уайт предложил Хабибу условия, от которых тяжело отказаться

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением, что российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов допускает возвращение в октагон.



«Если Хабиб говорил, что, возможно, вернётся, значит, шансы есть. С кем будет бой? Если Конор выиграет, то, скорее, с ним. С Порье бой будет неинтересным, в одну калитку, ну и Порье — не Конор, говоря о бэкграунде. Все понимают, что и реванш с Макгрегором будет подобием первого боя. Если бы ни Конор как личность, этого боя никто бы не ждал. Тут не так сильна спортивная составляющая, как медийная. Конор привлекает всех как медиаличность. Даже если у Хабиба с Конором будет реванш, не думаю, что у Макрегора есть какие-то шансы.



Критика Хабиба из-за слов про мать и отца? Это всё бизнес. Возможно, Уайт предложил ему условия, от которых трудно отказаться. Хабиб же человек, подвластен эмоциям. А потом с холодной головой может обдумать, передумать. А деньги — это первостепенное, то, что движет бойцами и их решениями. Всё можно перебить деньгами», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.