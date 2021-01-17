Ученики Абдулманапа Нурмагомедова планируют построить мечеть имени тренера

16 января 2021 года в игорной зоне Красная поляна в Сочи завершился совместный турнир Brave CF 46 и Krepost Selection 10.

В главном событии вечера россиянин Эльдар Эльдаров успешно защитил чемпионский титул, в первом раунде нокаутировав бразильца Леандро Марфа. После победы близкий друг Хабиба рассказал, что ученики Абдулманапа Нурмагомедова планируют сделать в память о великом тренере.



«Футболки с Абдулманапом – это дань памяти тренеру, который столько сделал для всех нас. Но одними футболками мы ограничиваться не собираемся. Планируем разбить парк имени Абдулманапа, построить мечеть имени Абдулманапа. Насколько знаю, планируется родник сделать. Во всём этом участвуют его ученики. Мы будем помнить о нём так же, как он заботился о нас.



Сегодняшнюю победу посвящаю ему. Могу сказать, что все свои успехи в спорте посвящаю Абдулманапу Магомедовичу. Он первый человек, которого я должен за всё благодарить», — приводит слова Эльдарова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.