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Брат Хабиба рассказал, почему его бой убрали из карда Конора Макгрегора

Брат Хабиба рассказал, почему его бой убрали из карда Конора Макгрегора
Бокс/ММА / UFC 0
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Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, почему его поединок исключили из андеркарда схватки Конора Макгрегора с Дастином Порье и перенесли на 20 января.

«Связано ли решение о переносе с Конором Макгрегором? Скорее всего, это сделано для того, чтобы мы здесь не пересекались, и на турнире тоже. У них такая политика. Они не хотят, чтобы мы видели друга друга. Всё может произойти.

Если бы встретили в холле Конора, однозначно всё бы не закончилось хорошо, если бы наши команды находились в одном помещении. Человек не перестаёт ерунду говорить, оскорбляет и задевает честь других. В этом плане ему нужно измениться. Любой бой можно раскручивать, но не затрагивая честь и достоинство соперника", — приводит слова Нурмагомедова Sport24.

Напомним, Конор Макгрегор и Дастин Порье выступит на турнире UFC 257 23 января. Умар Нурмагомедов несколькими днями ранее подерётся с Сергеем Морозовым.

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