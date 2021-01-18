Близкий друг Нурмагомедова: Макгрегор не заслужил реванша с Хабибом

Чемпион лиги Brave CF в суперлёгком весе, близкий друг Хабиба Нурмагомедова Эльдар Эльдаров заявил, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не заслужил реванша с россиянином.
«Макгрегор не заслужил (реванша. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Эльдарова ТАСС.
По словам Эльдарова, он поддержит любое решение Нурмагомедова относительно карьеры.
«Хабиб примет взвешенное решение, которое будет комфортным для него. Мы его поддержим», — добавил он.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
- 18 января 2021
-
15:11
-
14:51
-
14:02
-
13:00
-
12:09
-
11:08
-
10:01
-
09:00
-
07:41
-
03:45
-
00:53
-
00:27
- 17 января 2021
-
23:21
-
22:29
-
21:37
-
20:24
-
19:50
-
18:48
-
17:49
-
17:40
-
16:00
-
14:45
-
13:43
-
12:32
-
11:52
-
11:43
-
10:50
-
09:36
-
09:30
-
06:24
-
03:12
-
03:05
-
02:27
-
02:11
-
01:57