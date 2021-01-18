Близкий друг Нурмагомедова: Макгрегор не заслужил реванша с Хабибом

Чемпион лиги Brave CF в суперлёгком весе, близкий друг Хабиба Нурмагомедова Эльдар Эльдаров заявил, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не заслужил реванша с россиянином.

«Макгрегор не заслужил (реванша. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Эльдарова ТАСС.

По словам Эльдарова, он поддержит любое решение Нурмагомедова относительно карьеры.

«Хабиб примет взвешенное решение, которое будет комфортным для него. Мы его поддержим», — добавил он.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.