Порье заявил, что был близок к победе в бою с Нурмагомедовым
Американский боец смешанного стиля Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, вспомнил бой с обладателем пояса в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года, Нурмагомедов успешно применил удушающий приём в третьем раунде и защитил титул.
«Победа была близка. Очень плотная «гильотина» (во втором раунде Порье попытался провести этот приём. — Прим. «Чемпионата»), но я допустил пару маленьких ошибок.
Но отдаю должное ему, он проделал огромную работу, чтобы выбраться из захвата. На этом уровне роль маленькой ошибки огромна», — приводятся слова Порье на сайте телеканала «РЕН ТВ».
Порье спросили, как можно победить Хабиба.
«Не знаю. Никому это пока не удалось», — ответил он.
Макгрегор: под Хабиба сделали целый турнир, но он завершил карьеру. Как так можно?
Рекомендуем вам
- 18 января 2021
-
16:00
-
15:40
-
15:11
-
14:51
-
14:02
-
13:00
-
12:09
-
11:08
-
10:01
-
09:00
-
07:41
-
03:45
-
00:53
-
00:27
- 17 января 2021
-
23:21
-
22:29
-
21:37
-
20:24
-
19:50
-
18:48
-
17:49
-
17:40
-
16:00
-
14:45
-
13:43
-
12:32
-
11:52
-
11:43
-
10:50
-
09:36
-
09:30
-
06:24
-
03:12
-
03:05
-
02:27
Партнерский контент
Рекомендуем вам