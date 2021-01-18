Порье заявил, что был близок к победе в бою с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, вспомнил бой с обладателем пояса в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года, Нурмагомедов успешно применил удушающий приём в третьем раунде и защитил титул.

«Победа была близка. Очень плотная «гильотина» (во втором раунде Порье попытался провести этот приём. — Прим. «Чемпионата»), но я допустил пару маленьких ошибок.

Но отдаю должное ему, он проделал огромную работу, чтобы выбраться из захвата. На этом уровне роль маленькой ошибки огромна», — приводятся слова Порье на сайте телеканала «РЕН ТВ».

Порье спросили, как можно победить Хабиба.

«Не знаю. Никому это пока не удалось», — ответил он.