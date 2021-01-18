Макгрегор: возможно, никогда не уйду на пенсию

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор признался, что не собирается завершать карьеру бойца.



«Если честно, то я, возможно, никогда не уйду. Я буду выступать ещё очень долго. Моё последнее заявление об уходе на пенсию было вызвано разочарованием. Тяжело, когда ты хочешь сдвинуть дело с мёртвой точки, но у вас это не получается. В прошлом году я собирался провести ещё пару боёв. Я был готов к этому как физически, так и психологически. Всё было согласовано, мы были готова получить доход для компании в $ 800 млн, но в итоге этого не произошло и я остался разочарован. Сейчас всё изменилось, мы в прекрасном положении. Мы фокусируемся на положительных моментах и делаем упор на будущее», — приводит слова Конора Макгрегора Express.