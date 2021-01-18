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Жумагулов дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Жумагулов дал прогноз на бой Макгрегор — Порье
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Жалгас Жумагулов поделился ожиданиями от матча-реванша Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 257 в ночь с 23 на 24 января по московскому времени. По мнению Жумагулова, победу в поединке одержит Макгрегор.

«Думаю, что Макгрегор выиграет. Если Конор в течение первых двух раундов не уронит и если бой затянется на третий, четвёртый и пятый раунды, то, конечно, сложновато будет. Но всё же, я думаю, выиграет Макгрегор», — сказал Жумагулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби в ночь с 23 на 24 января.

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