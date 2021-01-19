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В Bellator выложили полное видео боя Чендлер — Аутло с нокаутом в первом раунде

В Bellator выложили полное видео боя Чендлер — Аутло с нокаутом в первом раунде
Бокс/ММА / Bellator 0

В YouTube-канале MMA-промоушена Bellator выложили видео поединка Майкла Чендлера и Сидни Аутло, который состоялся в декабре 2019 года. Напомним, Чендлер нокаутировал Аутло в первом раунде поединка, состоявшегося на турнире Bellator 237, который прошёл в Сайтаме (Япония).

Права на видео принадлежат Bellator. Посмотреть видео можно в YouTube-канале BellatorMMA.

34-летний Чендлер выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. Последний поединок американский спортсмен провёл в августе 2020 года, нокаутировав Бенсона Хендерсона в первом раунде. Не так давно он подписал контракт с UFC, его первым соперником в промоушене станет новозеландец Дэн Хукер. Бой Чендлер — Хукер состоится в ночь с 23 на 24 января мск.

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