В Bellator выложили полное видео боя Чендлер — Аутло с нокаутом в первом раунде
В YouTube-канале MMA-промоушена Bellator выложили видео поединка Майкла Чендлера и Сидни Аутло, который состоялся в декабре 2019 года. Напомним, Чендлер нокаутировал Аутло в первом раунде поединка, состоявшегося на турнире Bellator 237, который прошёл в Сайтаме (Япония).
Права на видео принадлежат Bellator. Посмотреть видео можно в YouTube-канале BellatorMMA.
34-летний Чендлер выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. Последний поединок американский спортсмен провёл в августе 2020 года, нокаутировав Бенсона Хендерсона в первом раунде. Не так давно он подписал контракт с UFC, его первым соперником в промоушене станет новозеландец Дэн Хукер. Бой Чендлер — Хукер состоится в ночь с 23 на 24 января мск.
Рекомендуем вам
- 19 января 2021
-
11:02
-
10:36
-
10:03
-
09:00
-
00:39
- 18 января 2021
-
23:54
-
21:45
-
20:17
-
18:51
-
17:43
-
16:00
-
15:40
-
15:11
-
14:51
-
14:02
-
13:00
-
12:09
-
11:08
-
10:01
-
09:00
-
07:41
-
03:45
-
00:53
-
00:27
- 17 января 2021
-
23:21
-
22:29
-
21:37
-
20:24
-
19:50
-
18:48
-
17:49
-
17:40
-
16:00
-
14:45
-
13:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам