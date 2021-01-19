«Мои братья». Нурмагомедов показал свежее фото из Абу-Даби

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новое фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке Нурмагомедов обнимает бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье, выше стоит его двоюродный брат Усман Нурмагомедов, выступающий в MMA-промоушене Bellator.
«Мои братья», — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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