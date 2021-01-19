Тренер Нурмагомедова назвал бойца, который мог бы победить Хабиба

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, предположил, что у Ислама Махачева были бы шансы на победу в поединке с соотечественником. Напомним, Махачев входит в команду Нурмагомедова.

«Ислам очень силён. Я тренировал обоих: и Хабиба, и Ислама. Ислам был единственным, кто мог что-то противопоставить Хабибу. Он по силе тот боец, который мог бы победить — гипотетически, конечно», — приводит слова Мендеса ТАСС.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.