Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Кокляев, которого нокаутировал А. Емельяненко, узнал имя нового соперника

Кокляев, которого нокаутировал А. Емельяненко, узнал имя нового соперника
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
Аудио-версия:

Российский стронгмен Михаил Кокляев, чей вес составляет 130 кг, проведёт боксёрский поединок с 80-килограммовым блогером Артёмом Тарасовым на турнире в России, сообщает «РЕН ТВ». Когда состоится турнир, не сообщается.

Напомним, в ноябре 2019 года Кокляев дебютировал в боксе. Стронгмен уступил бойцу MMA Александру Емельяненко, который нокаутировал его в первом раунде. Пока это единственный его бой в единоборствах.

«Для меня это спортивная составляющая, для Тарасова это хайповая составляющая. Тарасов не крайняя моя точка в поп-боксе, я хочу двигаться дальше», — сказал Кокляев.

Также в рамках боксёрского турнира скандально известный боец MMA Вячеслав Дацик сразится с камерунцем Тайсоном Дижоном, а пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов — с самбистом и бойцом MMA Максимом Новосёловым. В главном бою встретятся боксёры-профессионалы Фёдор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021