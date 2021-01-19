Кокляев, которого нокаутировал А. Емельяненко, узнал имя нового соперника

Российский стронгмен Михаил Кокляев, чей вес составляет 130 кг, проведёт боксёрский поединок с 80-килограммовым блогером Артёмом Тарасовым на турнире в России, сообщает «РЕН ТВ». Когда состоится турнир, не сообщается.
Напомним, в ноябре 2019 года Кокляев дебютировал в боксе. Стронгмен уступил бойцу MMA Александру Емельяненко, который нокаутировал его в первом раунде. Пока это единственный его бой в единоборствах.
«Для меня это спортивная составляющая, для Тарасова это хайповая составляющая. Тарасов не крайняя моя точка в поп-боксе, я хочу двигаться дальше», — сказал Кокляев.
Также в рамках боксёрского турнира скандально известный боец MMA Вячеслав Дацик сразится с камерунцем Тайсоном Дижоном, а пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов — с самбистом и бойцом MMA Максимом Новосёловым. В главном бою встретятся боксёры-профессионалы Фёдор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).
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