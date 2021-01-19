Шлеменко: Порье — соперник для раскрутки Конора перед реваншем с Нурмагомедовым

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко предположил, что в UFC вознамерились организовать матч-реванш Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. По его мнению, именно с этой целью в соперники Макгрегору дали Дастина Порье.

«Разговоры идут не просто так. У UFC большой опыт, не просто так они дали Конору Порье. К примеру, могли дать Гэтжи.

Думаю, ждут реванша Хабиба с Конором. Порье — соперник для раскрутки Конора. Он сильный, бывший претендент на титул, дрался с Хабибом», — рассказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, это будет второй бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Конор нокаутировал Дастина в первом раунде.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби в ночь с 23 на 24 января мск.