Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Уайлдер может встретиться с экс-чемпионом мира Мартином

Уайлдер может встретиться с экс-чемпионом мира Мартином
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер может провести следующий поединок с бывшим чемпионом мира по версии IBF Чарльзом Мартином, сообщает Boxingnews24.

«Если мы не сможем получить бой с Фьюри, Деонтею нужно будет оставаться активным. Это худший сценарий. Мы собираемся вернуть Деонтея на ринг», — сказал менеджер американца Шелли Финкель.

Напомним, Уайлдер последний раз появлялся на ринге в феврале 2020 года. Тогда он досрочно проиграл Тайсону Фьюри, лишившись звания чемпиона мира по версии WBC. Что касается Мартина, он являлся чемпионом лишь три месяца. В титульном бою 2016 года с Вячеславом Глазковым он победил благодаря травме украинца. Уже в следующем поединке он досрочно проиграл Энтони Джошуа.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021