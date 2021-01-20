Хабиб: в моей карьере было много значимых моментов, которые будут вспоминать через года
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал получение награды за лучший «Сабмишн года». По словам россиянина, она имеет для него большое значение.
«Это награда «Болевой года» имеет большое значение для меня и для моей истории. Пройдут года, но история останется. В моей карьере было много значимых моментов, которые будут вспоминать через года», — написал Хабиб на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, UFC определяло автора лучшего приёма года в голосовании, организованном совместно с «Чемпионатом». Нурмагомедов получил награду за приём, который позволил ему победить Джастина Гэтжи во втором раунде на турнире UFC 254, который прошёл 24 октября 2020 года.
Соответствующий пост доступен на странице Нурмагомедова в «Инстаграме».
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