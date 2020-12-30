Треугольник Хабиба или армбар Лианы? Выбираем лучший сабмишен года в UFC

До подведения итогов совместного проекта «Чемпионата» и UFC остаётся всё меньше времени. Поклонники смешанных единоборств могут помочь лиге выбрать лучших бойцов 2020 года. Эксперты промоушена отобрали и предложили кандидатов в семи номинациях, а пользователям предлагается зайти на страницу ufc.championat.com и кликнуть на тех, кого они считают наиболее достойными наград. Сделать это можно до 9 января.

На получение премии «Сабмишен года» претендуют пять бойцов: трое мужчин и две девушки. Здесь представлены как довольно редкие для ММА приёмы, так и классические, но исполненные уверенно и красиво. Рубрика собрала представителей разных стран и национальностей. Не обошлось без россиянина, который и открывает эту номинацию.

Хабиб? Конор? Ян? Выбирайте лучших бойцов года в UFC на «Чемпионате»! «Чемпионат» и UFC совместно запустили голосование в семи номинациях по выбору лучших бойцов 2020 года.

Непобеждённый чемпион в лёгком весе в очередной раз защитил свой титул на турнире UFC 254 в поединке против Джастина Гэтжи, прошедшем 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби. В том, что Орёл снова выиграет, были уверены многие, но как именно, никто и не догадывался. А завершить свою карьеру в ММА Хабиб решил треугольником.

Во втором раунде чемпион стянул Гэтжи на канвас и моментально забрал его спину. Повалив Хайлайта на бок, он тут же перешёл в маунт, затем накинул правую ногу на шею оппонента, ушёл на спину и закрыл замок. Гэтжи постучал в знак сдачи, а Хабиб опять доказал всему миру, что он – лучший представитель своего дивизиона и один из величайших бойцов ММА.

Прежде в профессиональной карьере Орёл выигрывал треугольниками четырежды, но в UFC этот удушающий он исполнил впервые, чем удивил экспертов и фанатов. Особенным сабмишен в поединке против Гэтжи стал ещё и потому, что именно после этого боя Хабиб объявил о своём уходе из спорта. Даже если он когда-то и вернётся, то пока этот треугольник останется последним, что сделал в октагоне легендарный чемпион.

Александр Романов

В статистике непобеждённого бойца из Молдавии по прозвищу Кинг-Конг нет ни одного поединка, который бы дошёл до решения судей. Романов любит и умеет выигрывать досрочно. Большинство своих побед он добыл именно сабмишенами. Лучше всего Кинг-Конгу удаётся своих соперников душить. Так было и в бою против Маркоса Рожерио де Лимы 7 ноября в Лас-Вегасе.

Так же, как и в случае Хабиба, Александр Романов ранее уже заканчивал свои поединки удушением предплечьем, но в UFC сделал это впервые. Однако, в отличие от треугольника, такой сабмишен исполняется бойцами гораздо реже. Финиш Кинг-Конга в первом раунде был отмечен бонусом за выступление вечера. Вполне возможно, что этот приём станет фишкой молдаванина.

Ариана Липски

Ещё один редкий сабмишен исполнила бразильянка с польскими корнями Ариана Липски в поединке против соотечественницы Луаны Каролины в июле на Бойцовском острове. Королева жестокости, как ещё называют Липски, в тот вечер полностью оправдала своё прозвище. Девушка провела рычаг колена в первом раунде, заставив оппонентку закричать от боли и сдаться. Луана Каролина не смогла самостоятельно покинуть октагон после боя, а позже выяснилось, что у неё порваны связки.

Липски стала второй девушкой в UFC после Маккензи Дёрн, которая победила рычагом колена. Стоит отметить, что на приём она вышла без паники, спокойно и уверенно. Всё выглядело так, будто Липски целенаправленно шла именно за этим сабмишеном. Позже она призналась, что действительно долго отрабатывала рычаг колена перед поединком. А ведь спланировать и впоследствии исполнить столь сложный приём удаётся далеко не каждому бойцу.

Завопить свою соперницу заставила и представительница Грузии Лиана Джоджуа по прозвищу Волчица. Глядя на этот сабмишен, невозможно не вспомнить «королеву армбаров» Ронду Роузи в её лучшие годы в ММА. Джоджуа финишировала румынку Диану Бельбицэ в первом раунде на турнире в Абу-Даби 15 июля именно этим приёмом, который также называет своим коронным.

Отдавая свою руку Волчице, румынская Принцесса-воин, видимо, не задумывалась, чем это может для неё обернуться. Свой первый бой в лиге Джоджуа проиграла, а потому страстно желала реабилитироваться и была голодна до побед. А тут ещё и любимый армбар наклёвывается. Бельбицэ какое-то время терпела, но в итоге всё же вскрикнула, и рефери остановил поединок. Позже Лиана рассказала, что слышала, как ломается рука соперницы. Наверняка следующие оппонентки Волчицы уже не станут долго терпеть её болевые, если видели этот бой.

Шавкат Рахмонов

Боец из Казахстана ворвался в UFC крайне ярко. Его первый и пока единственный поединок в лиге прошёл против Алекса Оливейры по прозвищу Ковбой на турнире, где дрались Хабиб и Гэтжи. Рахмонову удалось финишировать оппонента досрочно с помощью «гильотины» и заставить в тот вечер стоять на ушах весь Казахстан.

Примечательно, что Рахмонов вышел на этот приём, прежде находясь не просто в неудобной позиции, но и под жёстким прессингом Оливейры. Ковбой контролировал представителя Казахстана у сетки, однако последнему удалось высвободиться и тут же захватить шею оппонента. Опустившись на канвас, Рахмонов доделал «гильотину». Победить столь опытного соперника в первом раунде дебютного боя в лиге на таком турнире и остаться непобеждённым – это дорогого стоит.