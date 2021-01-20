Макгрегор и Хабиб на несколько секунд разминулись в отеле

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор едва не пересёкся в отеле с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Ирландец и россиянин разминулись всего на несколько секунд.
В настоящее время Макгрегор и Хабиб находится на «Бойцовском острове» в столице ОАЭ городе Абу-Даби, где в ближайшие выходные пройдёт турнир UFC 257. В главном поединке вечера Макгрегор сразится с американцем Дастином Порье.
В ночь с 20 на 21 января мск там состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 8. В главном событии вечера сразятся Майкл Кьеза и Нил Мэгни. В предварительном карде Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, сразится с представителем Казахстана Сергеем Морозовым.
При этом изначально, Умар должен был драться в андеркарде схватки Макгрегора с Порье, но бой перенесли. Позже сам Умар сообщил, что вероятнее всего решение о переносе боя было принято для того, чтобы команда Хабиба не пересекалась с Конором на турнире.
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