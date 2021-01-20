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«РЕН ТВ» покажет реванш Макгрегор — Порье в прямом эфире

«РЕН ТВ» покажет реванш Макгрегор — Порье в прямом эфире
Бокс/ММА / UFC 0

Телеканал «РЕН ТВ» в прямом эфире покажет матч-реванш Конора Макгрегора и Дастина Порье, бой которых возглавит кард турнира UFC 257 на «Бойцовском острове», 24 января мск. Также будут показаны ещё два боя главного карда: Джессика Ай (США) — Джоан Калдервуд (Шотландия) и Дэн Хукер (Новая Зеландия) – Майкл Чендлер (США). Начало трансляции — в 6:40 мск.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Конор Макгрегор нокаутировал Дастина Порье в первом раунде. На счету ирландца 26 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. У американца 26 побед и шесть поражений в 32 боях.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча-реванша Конор Макгрегор — Дастин Порье.

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