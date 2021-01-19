Конор Макгрегор показал яркие фото себя и своей яхты из Абу-Даби

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал на своей странице в «Инстаграме» подборку ярких фотографий, на которых изображён он и его яхта.

В настоящее время Макгрегор находится на «Бойцовском острове» в столице ОАЭ городе Абу-Даби, где в ближайшие выходные пройдёт турнир UFC 257. В главном поединке вечера Макгрегор сразится с американцем Дастином Порье.

«Мой остров», — подписал он фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Конора Макгрегора.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби в ночь с 23 на 24 января мск.