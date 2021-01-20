А. Емельяненко предсказал победу Порье в бою с Макгрегором

Российский боец MMA Александр Емельяненко поделился ожиданиями от матча-реванша Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 257 в ночь с 23 на 24 января мск.
«Макгрегор за последнее время смог только финишировать бедного ветерана Дональда Серроне, а Порье постоянно выходил в клетку и доказывал, что он готов стать лучшим. Воля к победе — это главное преимущество Порье в этой схватке. Мне кажется, характер у него более закалённый, чем у ирландца.
Помните, как он провёл бой против Холлоуэя? Очень хладнокровно тогда смотрелся и уверенно довёл дело до своей победы. Думаю, в поединке с Конором он тоже рисковать не будет, ведь знает всю силу своего соперника. Но невозможно чувствовать себя после долгих простоев в хорошей кондиции, это просто нереально.
Макгрегор, на мой взгляд, будет больше нервничать, и это приведёт к поражению. Моя ставка — в этот вечер победит Дастин Порье», — цитирует Емельяненко «Всепроспорт».
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби в ночь с 23 на 24 января мск.
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