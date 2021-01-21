Кьеза — Ковингтону: выборы прошли, твоему цирку конец. Ты следующий!
Боец UFC Майкл Кьеза после победы над Нилом Мэгни на турнире UFC Fight Island 8 бросил вызов Колби Ковингтону.
«Да, я знал, что он испытает меня, Нил очень жёсткий парень и хороший человек. Я знал, что он будет хорошим тестом. Если бы я не смог отработать с ним пять раундов, то я бы даже не зарекался о чемпионстве. Но, учитывая всё это, должен сказать: „Выборы прошли, Колби Ковингтон, твоему цирку пришёл конец! Ты следующий, парень!“, — сказал Майкл Кьеза после победы над Нилом Мэгни.
Поединок Кьезы и Мэгни продлился все пять раундов и завершился победой Кьезы единогласным решением судей.
Колби Ковингтон был ярым сторонником Дональда Трампа, проигравшего выборы в США. Напомним, на выборах победы Джо Байден.
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