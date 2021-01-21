Минеев: Исмаилов называет меня своим мальчиком, оставляя в этой паре роль девочки себе

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев обратился к другому бойцу MMA Магомеду Исмаилову. Напомним, Минеев настаивает на реванше с Исмаиловым, а тот не желает проводить поединок.

«Через слово называя братом, Мага напомнил всем о поражении Туменова и, просмаковав этот момент в своём видео, лицемерно провозгласил о братском возмездии за Альберта в победе над Алькантарой, по сути возвышая себя. Хотя дерётся за деньги, да ещё и торгуется как заправский продавец сухофруктов.

Самое страшное и странное — это то, что он называет меня своим мальчиком, оставляя в этой паре роль девочки себе», — написал Минеев в «Инстаграме», прикрепив текст к фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Владимира Минеева.