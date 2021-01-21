Порье: Макгрегор сделал пожертвование моему фонду

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье сообщил, что его соперник в предстоящем поединке, Конор Макгрегор, помогал ему в благотворительной деятельности. В частности, ирландец пожертвовал фонду Порье некоторые средства.
«Да, за пределами спорта у меня большая и интересная жизнь, в ней есть много всего. И я думаю о том, как мог бы сосредоточиться на ней после каждого боя. Но знаете, я понимаю также, что победитель нашего боя с Макгрегором получит титульный поединок. У всех есть жизнь параллельно, но драться за золото — очень важно для меня.
Не хотелось бы сидеть тут и быть чересчур вежливым, но на самом деле Конор очень помог моему фонду, сделал в него пожертвование. Я очень ему благодарен и ценю это», — приводит слова американца Sport24.
Напомним, бой Конора Макгрегора с Дастином Порье возглавит следующий турнир UFC. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби в ночь с 23 на 24 января мск.
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