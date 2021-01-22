Источник: соперник Царукяна по UFC 257 не пришёл на взвешивание, бой сорвался

Боец UFC Насрат Хакпараст, который должен был стать соперником Армана Царукяна по поединку на турнире UFC 257 в ближайшие выходные, не пришёл на процедуру взвешивания. Об этом сообщает MMAJunkie.
Таким образом, поединок Царукян — Хакпараст, которые должны были сразиться в лёгкой весовой категории, отменён.
Напомним, ранее стало известно, что Царукян провалил взвешивание перед UFC 257. Ему дали один дополнительный час, чтобы пройти процедуру.
24-летний Царукян выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. Последний поединок он провёл в июле 2020 года, победив бразильца Дави Рамоса. Всего на его счету 17 боёв в MMA, в которых он одержал 15 побед и потерпел два поражения, в том числе две победы и одно поражение в UFC. У Хакпараста 12 побед и три поражения.
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