Россиянин Царукян провалил взвешивание перед боем на UFC 257. Ему дали дополнительный час

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, провалил официальную процедуру взвешивания перед боем на турнире UFC 257, который пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в ближайшие выходные. Вес Царукяна составил 159 фунтов, в то время как лимит лёгкой весовой категории — 155 фунтов.

Царукяну дали дополнительный час, чтобы он смог согнать лишний вес и попробовать уложиться в лимит со второй попытки, сообщает MMAJunkie.

Напомним, соперником Царукяна по поединку на UFC 257 станет Насрат Хакпараст.

Источник: соперник Царукяна по UFC 257 не пришёл на взвешивание, бой сорвался

24-летний Царукян выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. Последний поединок он провёл в июле 2020 года, победив бразильца Дави Рамоса. Всего на его счету 17 боёв в MMA, в которых он одержал 15 побед и потерпел два поражения, в том числе две победы и одно поражение в UFC. У Хакпараста 12 побед и три поражения.