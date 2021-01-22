Царукян на UFC 257 встретится с Фриволой

Боец UFC Арман Царукян получил нового соперника на турнир UFC 257 менее чем за двое суток до проведения шоу. Предполагалось, что россиянин армянского происхождения встретится с Насратом Хакпарастом. Но в день взвешивания немец афганского происхождения снялся с турнира из-за болезни. Царукян прибыл на церемонию, но провалился, не уложившись в лимит лёгкой весовой категории.

Тем не менее лига продолжила поиски соперника для Армана. В итоге в соперники ему дали Мэтта Фриволу. У 30-летнего бойца за плечами четыре поединка в UFC (2 победы, 1 ничья, 1 поражение). В предыдущем бою он справился с Луисом Пеньей. Что касается Царукяна, он в минувшей схватке одолел Дэйви Рамоса.

Встреча Царукян — Фривола пройдёт в промежуточном весе.