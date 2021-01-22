Дмитрий Гордон: Нурмагомедов — один из любимых спортсменов. Макгрегор мне неинтересен

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что ему было бы интересно пообщаться с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Обозреватель подчеркнул, что с уважением относится к российскому спортсмену.
«Кого из российских спортсменов уважаю? Хабиба Нурмагомедова, безусловно. Мы обедали с Андреем Шевченко и Александром Усиком, и Усик рассказал историю, которая меня просто изумила и удивила. Оказывается, Хабиб Нурмагомедов, который мне очень нравится, жил долго на Украине и даже выступал за украинский клуб в Полтаве.
На Украине к фигуре Хабиба относятся с большим уважением В его бою с Конором на Украине, конечно, болели за Нурмагомедова, и я тоже. Он один из моих любимых спортсменов. Что касается Макгрегора, то он мне как личность неинтересен», — рассказал Гордон в интервью, размещённом на канале oSporteTV в YouTube.
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