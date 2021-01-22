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Конор Макгрегор — Дастин Порье. Прогноз от Зелимхана Бакаева на главный бой UFC 257

Конор Макгрегор — Дастин Порье. Прогноз от Зелимхана Бакаева на главный бой UFC 257
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от встречи Конора Макгрегора и Дастина Порье, которая возглавит турнир UFC 257. Футболист считает, что у Порье есть неплохие шансы на успех.

«Думаю, будет агрессивное начало от Конора. Ну, как всегда. Попытается уложить. Ну он же ещё ставку делал, что уложит за минуту. Он будет понимать, что, чем дальше будет заходить, тем больше он будет уставать, а Порье и в пятом раунде дерётся, как в первом. Так что если дело дойдёт до поздних раундов, Дастин может выиграть. Конор так и проигрывал бои. С Нэйтом Диасом он его бил-бил-бил, потом устал и проиграл. Думаю, Порье победит. В первом бою он проиграл за 90 секунд Конору. Он будет держать это в голове, потому будет осторожен. Он даст ему поработать, а потом начнёт разбивать Макгрегора, с третьего раунда», — сказал Бакаев в видео, размещённом на странице «Спартака» в «Твиттере».

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