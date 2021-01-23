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Хабиб рассказал об ошибке, допущенной в поединке с Макгрегором

Хабиб рассказал об ошибке, допущенной в поединке с Макгрегором
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что допустил ошибку в поединке с бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором. По словам россиянина, в том бою он был слишком эмоционален.

«Пытался причинить боль этому парню, в этом была моя ошибка. Когда становишься злым, то устаёшь. Я пытался наказать его, это было очень эмоционально. В какие-то моменты думал, что нужно успокоиться, но говорил себе, что не в этот раз», — приводит слова Нурмагомедова BJ Penn.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор встречались 6 октября 2018 года на турнире UFC 229. Россиянин победил приёмом в четвёртом раунде. После завершения схватки в зале началась массовая потасовка, спровоцированная Хабибом.

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