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Перспективного бойца UFC уволили за то, что он тайком провёл на «Бойцовский остров» друга

Перспективного бойца UFC уволили за то, что он тайком провёл на «Бойцовский остров» друга
Бокс/ММА / UFC 0
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Перспективный боец UFC Оттман Азайтар отчислен из лиги за нарушение протоколов безопасности по COVID-19, сообщает MMAJunkie. Президент лиги Дана Уайт рассказал, что спортсмен из Марокко попытался провести на «Бойцовский остров» друга, позволив ему оказаться в гостиничном номере.

«Он и его команда отрезали свои браслеты и передали их человеку, который был за пределами „Бойцовского острова“. Этот парень пробрался в „пузырь“, прошёл в комнату Азайтара, прошёл через четыре балкона. Затем, воспользовавшись балконом Азайтара, он сбросил сумку с чем-то, мы не знаем с чем. Потом он переоделся и покинул „пузырь“. У нас всё записано на камеры наблюдения, мы всё это видели. Мы отменили бой Азайтара и отчислили его», — сказал Уайт.

Азайтар на турнире UFC 257 должен был встретиться с Мэттом Фриволой. В итоге последнему в соперники дали Армана Царукяна, который лишился соперника в день взвешивания.

Азайтар дебютировал в UFC в 2019 году. За это время провёл два поединка и одержал в них эффектные досрочные победы. В ММА у него 13 боёв, и во всех из них он победил.

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