Боец ММА из Саранска Ринат Фахретдинов подписал контракт с UFC

Российский боец ММА Ринат Фахретдинов подписал контракт с UFC. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в «Инстаграме».



«Ребята, до последнего не хотел говорить, но уже не вариант скрывать! До сих пор не могу в это поверить, но мы в UFC! Мы в лучшей лиге мира. Я обычный парень из региона, который в далеком 2011 году приехал в Москву на заработки, бывало, работал на трех работах и, чтобы занять себя чем-то вечером, записался на секцию боевого самбо… И пошло-поехало! Тренировки никогда не оставлял.



Знаю, в России много ребят, которые больше меня заслуживают драться там, но разве кто-нибудь отказался бы от такого приглашения и шанса? От самого Даны? Думаю, нет, поэтому буду газовать по полной! Громких слов говорить не буду, но сделаю все возможное, чтобы надолго запомниться в мире ММА! Татарин из красной книги в UFC!» — написал Фахретдинов в своём «инстаграме».