Боец ММА из Саранска Ринат Фахретдинов подписал контракт с UFC

Российский боец ММА Ринат Фахретдинов подписал контракт с UFC. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в «Инстаграме».
«Ребята, до последнего не хотел говорить, но уже не вариант скрывать! До сих пор не могу в это поверить, но мы в UFC! Мы в лучшей лиге мира. Я обычный парень из региона, который в далеком 2011 году приехал в Москву на заработки, бывало, работал на трех работах и, чтобы занять себя чем-то вечером, записался на секцию боевого самбо… И пошло-поехало! Тренировки никогда не оставлял.
Знаю, в России много ребят, которые больше меня заслуживают драться там, но разве кто-нибудь отказался бы от такого приглашения и шанса? От самого Даны? Думаю, нет, поэтому буду газовать по полной! Громких слов говорить не буду, но сделаю все возможное, чтобы надолго запомниться в мире ММА! Татарин из красной книги в UFC!» — написал Фахретдинов в своём «инстаграме».
- 23 января 2021
-
19:47
-
18:54
-
17:28
-
16:59
-
16:54Шлеменко: Конор победит Порье нокаутом Эксклюзив
-
15:23
-
13:26
-
12:35
-
11:24
-
10:27
-
09:35
-
09:21
-
02:21
-
01:16
-
00:50
-
00:41
- 22 января 2021
-
23:44
-
22:39
-
21:33
-
20:41
-
19:19
-
18:41
-
17:49
-
16:40
-
16:12
-
15:57
-
15:11
-
14:29
-
14:01
-
13:02
-
12:33
-
12:01
-
11:00
-
10:10
-
09:00