23 января в Уфе состоялся турнир «ММА Серия-24: Сердце и кулак Башкортостана в партнёрстве с ОСЕ». В рамках турнира прошло одиннадцать поединков.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию результаты турнира.



«ММА Серия-24: Сердце и кулак Башкортостана в партнёрстве с ОСЕ». Результаты



Абдусалам Рахматов (Таджикистан) победил Ильнура Бикмухаметова (Россия) единогласным решением судей.

Шодмонали Махмудов (Россия) победил Замира Богатырева (Россия) единогласным решением судей.

Роман Карасев (Россия) победил Владимира Осипова (Россия) единогласным решением судей.

Мария Артюхина (Россия) победила Алёну Пименову (Россия) единогласным решением судей.

Александр Кузьменко (Россия) победил Артёма Муфтахетдинова (Россия) КО в 1 раунде (0:23).

Николай Алексеев (Россия) победил Гарника Манукяна (Россия) ТКО в 1 раунде (3:18).

Низам Рамазанов (Россия) победил Дмитрия Шестакова (Россия) единогласным решением судей.

Рузиль Ахмадеев (Россия) победил Мухсинбека Мамасидикова (Узбекистан) единогласным решением судей.

Азизбек Келдибек-Уулу (Кыргызстан) победил Александра Лунёва (Россия) ТКО в 3 раунде (остановка из-за травмы по рекомендации врачей).

Вячеслав Бабкин (Россия) победил Хамзата Чапанова (Россия) раздельным решением судей.

Айбек Майсалбек-Уулу (Кыргызстан) победил Вагиза Исмагилова (Россия) болевым приёмом во 2 раунде (3:42).