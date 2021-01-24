Евлоев победил Ленца на турнире UFC 257

В ночь с 23 на 24 января 2021 года мск на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В рамках предварительного карда российский боец Мовсар Евлоев встретился с американцем Ником Ленцом.

Победу раздельным решением одержал Евлоев. Для него эта победа стала четвёртой подряд в UFC.

На турнире свой бой проведёт ещё один россиянин Арман Царукян, который встретится с американцем Мэттом Фриволой.

В главном поединке встретятся экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена Дастин Порье. Это будет уже вторая встреча бойцов. Впервые они встречались в 2014 году. Ирландец победил досрочно в первом раунде.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 257.