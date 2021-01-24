Царукян единогласным решением победил Фревола на турнире UFC 257

В ночь с 23 на 24 января 2021 года мск на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В рамках предварительного карда россиянин Арман Царукян встретился с американцем Мэттом Фреволой.

Победу единогласным решением одержал Царукян. Для него эта победа стала третьей подряд UFC.

Ранее на турнире российский боец Мовсар Евлоев раздельным решением победил американца Ника Ленца.

В главном поединке встретятся экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена Дастин Порье. Это будет уже вторая встреча бойцов. Впервые они встречались в 2014 году. Ирландец победил досрочно в первом раунде.

«Чемпионат» также проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 257.