Порье: если Хабиб не вернётся, то я и Макгрегор лучшие в лёгком весе

Бывший временный чемпион промоушена Дастин Порье прокомментировал победу над экс-чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором на турнире UFC 257, который прошёл в Абу-Даби.
«Ничего, кроме уважения Конору. Это прекрасная победа, но мы дерёмся за что-то большое. Вернусь домой и буду заниматься своим фондом. Я провёл отличный бой. Главной задачей было не драться, а доносить свои удары. Я знал, что тайминг Конора лучший в этой игре, но я справился. Если Хабиб не вернётся, то я и Макгрегор лучшие в лёгком весе», — сказал Порье после боя.
Это была вторая встреча бойцов. Впервые они встретились в 2014 году. Тогда ирландец победил досрочно в первом раунде.
В соглавном бою американец Майкл Чендлер в первом раунде нокаутировал представителя Новой Зеландии Дэна Хукера.
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