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Дана Уайт: почти не расслышал, что говорил Чендлер. Наверное, просил чего-то

Дана Уайт: почти не расслышал, что говорил Чендлер. Наверное, просил чего-то
Бокс/ММА / UFC 0
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал заявления американского бойца Майкла Чендлера после его победы в соглавном бою турнира UFC 257 над Дэном Хукером.

«Да он много чего говорил. На самом деле, я почти не расслышал, что он говорил. Наверное, просил чего-то. Потом поговорим», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 257.

Для 34-летнего Чендлера это был дебютный бой в UFC. 17 сентября 2020 года было официально объявлено о подписании контракта с UFC. Промоушен также объявил, что Чендлер рассматривается как запасной вариант на бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейджи, если кто-то из бойцов не сможет принять участие в титульном бою на UFC 254.

Ранее на турнире российский боец Мовсар Евлоев раздельным решением победил американца Ника Ленца. Ещё один российский боец Арман Царукян единогласным решением победил Мэтта Фревола.

Чендлер в первом раунде нокаутировал Хукера в соглавном бою турнира UFC 257
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