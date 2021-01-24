Дана Уайт: почти не расслышал, что говорил Чендлер. Наверное, просил чего-то

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал заявления американского бойца Майкла Чендлера после его победы в соглавном бою турнира UFC 257 над Дэном Хукером.

«Да он много чего говорил. На самом деле, я почти не расслышал, что он говорил. Наверное, просил чего-то. Потом поговорим», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 257.

Для 34-летнего Чендлера это был дебютный бой в UFC. 17 сентября 2020 года было официально объявлено о подписании контракта с UFC. Промоушен также объявил, что Чендлер рассматривается как запасной вариант на бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейджи, если кто-то из бойцов не сможет принять участие в титульном бою на UFC 254.

Ранее на турнире российский боец Мовсар Евлоев раздельным решением победил американца Ника Ленца. Ещё один российский боец Арман Царукян единогласным решением победил Мэтта Фревола.