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Хабиб Нурмагомедов: спасибо за всё, Дана Уайт

Хабиб Нурмагомедов: спасибо за всё, Дана Уайт
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к президенту промоушена Дане Уайту.

«Вы можете его любить или ненавидеть, но вы должны его уважать. Этот парень строит этот спорт, UFC. Спасибо за всё, Дана Уайт. Я тебя сильно уважаю», — написал в своём «инстаграме» Нурмагомедов.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов заявлял, что рассмотрит возможность возвращения, если его «впечатлят» бойцы на турнире UFC 257.

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