Порье: у нас с Макгрегором 1-1 по нокаутам. Можно и третий поединок устроить

Американский боец UFC Дастин Порье прокомментировал победу над бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«Это очень важный бой. Когда дрался с Максом, тоже был важный бой. Про предыдущий бой вообще не думал, но каждый бой тяжёлый в плане психологии. При подготовке о таком не думаю, переключаюсь. Но потом, когда сидишь здесь, в Абу-Даби, ты думаешь-думаешь. Все думали, что всё решится в партере, но получилось на ногах. У нас всё получилось так, как планировали. Удалось выключить его ногу. Удары по лодыжке проходили. Мне удавалось попадать по мышцам, там очень тонкая кожа. Третий бой? У нас 1-1 по нокаутам. Можно и третий поединок устроить.
Что касается Чендлера, то уважаю его. Но что он сделал? Побил парня, которого я побил. Пусть подерётся с Оливейрой, там посмотрим. Пока не хочу с ним драться. Рано. На самом деле, я сейчас на пике формы. Карьера, тело и психологическое состояние — всё пришло в идеальное состояние. Что понравилось за последние две недели? Понравился бой. Это мой ответ. Может быть, потому что я 2 недели сидел в гостинице и крутил педали. Две недели — как в тюрьме. Вчера был самый ужасный день, думал, вот сейчас вообще с балкона выброшусь» — сказал Порье на пресс-конференции после турнира UFC 257.
- 24 января 2021
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